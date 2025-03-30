ВСУ остановили штурм и уничтожили два танка россиян на Покровском направлении

По данным ОСГВ "Хортица", экипажи операторов БПЛА Сводной стрелковой бригады и морских пехотинцев уничтожили тяжелую бронированную технику врага на Покровском направлении.

"Российские оккупанты выдвинулись штурмовать позиции в составе ударной бронегруппы и столкнулись с FPV-дронами украинских защитников", - рассказали в группировке войск.

Украинская аэроразведка вовремя обнаружила движение вражеских танков. После чего бойцы бригады мастерски попали дронами-камикадзе по российской технике, остановив ее продвижение при попытке прорыва.

"Как результат, штурм противника захлебнулся, так и не начавшись. Враг потерял 2 танка, а наши воины в очередной раз доказали свою эффективность и слаженность на направлении", - добавили в ОСГВ "Хортица".

Сводная стрелковая бригада воздушных сил ВСУ продемонстрировала меткость украинских военных на видео.

Ситуация на Покровском направлении

Добавим, что россияне усиливают давление на Покровском направлении. Так, на фронте за минувшие сутки, 29 марта, произошли 223 боевых столкновения. И почти половина из них произошли на Покровском направлении.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 93 наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Новоторецкое, Пантелеймоновка, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Успеновка, Новоалександровка, Серебряное, Андреевка, а также в направлении Котляровки.