Українські військові розгромили позиції окупантів на Краматорському напрямку

ЗСУ завдали удару по укриттях і вогневих позиціях окупантів на Краматорському напрямку. В результаті знищено ворожу піхоту та укріплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Попри спроби окупантів сховатися в укриттях, українські штурмовики знаходять способи ліквідувати їх. Завдяки ефективним ударам російські сили зазнають значних втрат у живій силі та техніці.

Окупанти отримують "гарячі зустрічі" з ударними безпілотниками, які прицільно знищують ворожу піхоту, укріплення та вогневі позиції.

Українські військові продовжують активно використовувати FPV-дрони для ураження російських військ на Краматорському напрямку.

Нагадаємо, що за минулу добу, з 28 на 29 березня, російська армія втратила 1740 військових, 64 артилерійські системи та 23 танки.

Загальні втрати ворога з 24 лютого 2022 року по 29 березня 2025 року орієнтовно становлять 912 490 ліквідованих окупантів, 10 478 танків та 21 796 бойових броньованих машин.

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