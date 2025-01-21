ua en ru
Вт, 21 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

ЗСУ зупинили штурм біля Великої Новосілки, росіяни хочуть заблокувати населений пункт

Вівторок 21 січня 2025 10:07
UA EN RU
ЗСУ зупинили штурм біля Великої Новосілки, росіяни хочуть заблокувати населений пункт Ілюстративне фото: ЗСУ зупинили штурм біля Великої Новосілки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російська армія намагалась прорвати позиції українських військових біля Великої Новосілки, Донецької області. Штурм ворога було зупинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця" в Telegram.

За даними військових, на Новопавлівському напрямку противник продовжує вести активні наступальні дії з метою блокування Великої Новосілки.

"Наші воїни тримають оборону на околицях населеного пункту, завдаючи ворогу значних втрат. Також, за підтримки бронетехніки ворожа армія проводила штурмові дії в напрямку Костянтинополя", - сказано в повідомленні.

Під час відбиття штурмів, внаслідок вогневого ураження знищено дві бронемашини окупантів.

ЗСУ зупинили штурм біля Великої Новосілки, росіяни хочуть заблокувати населений пункт

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби, 20 січня, на лінії фронту відбулось 152 бойових зіткнення. Майже половина боїв була зафіксована на Покровському напрямку.

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) втратила вже більше 822 тисяч одиниць особового складу. Вчора ж, протягом доби, її втрати склали близько 1,6 тисячі одиниць особового складу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні ВСУ
NEWS
За добу армія РФ втратила 1600 солдатів і рекордну кількість техніки, - Генштаб
За добу армія РФ втратила 1600 солдатів і рекордну кількість техніки, - Генштаб
DAILY
Подалі від Москви. Як війна змінила український книжковий ринок
Катерина Гончарова, Юлія Гаюк Подалі від Москви. Як війна змінила український книжковий ринок