ЗСУ зупинили штурм біля Великої Новосілки, росіяни хочуть заблокувати населений пункт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця" в Telegram.

За даними військових, на Новопавлівському напрямку противник продовжує вести активні наступальні дії з метою блокування Великої Новосілки.

"Наші воїни тримають оборону на околицях населеного пункту, завдаючи ворогу значних втрат. Також, за підтримки бронетехніки ворожа армія проводила штурмові дії в напрямку Костянтинополя", - сказано в повідомленні.

Під час відбиття штурмів, внаслідок вогневого ураження знищено дві бронемашини окупантів.