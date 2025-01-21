На Покровському напрямку минулої доби відбулась майже половина від усіх боїв, - Генштаб

Протягом минулої доби, 20 січня, на лінії фронту відбулось 152 бойових зіткнення. Майже половина боїв була зафіксована на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 22 райони зосередження особового складу та техніки, 11 пунктів управління, десять артилерійських систем, чотири засоби протиповітряної оборони, чотири склади військово-технічного майна (боєприпаси, ПММ), а також дев’ять інших важливих об’єктів російських загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулось три бойових зіткнення неподалік Вовчанська.

На Куп'янському напрямку зафіксовано вісім ворожих атак неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Лозової та Загризового.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 15 разів. Ворог намагався просунутись уперед поблизу Надії, Новоєгорівки, Макіївки, Копанок, Невського, Тернів й не тільки.

На Сіверському напрямку ворог атакував один раз у районі населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку відбулось дев’ять боєзіткнень в районі Часового Яру та в напрямку Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили 17 атак неподалік Торецька, Кримського, Диліївки, Щербинівки та Озарянівки.

На Покровському напрямку відбито 73 атаки в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Єлизаветівка, Мирноград й не тільки.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив сім штурмових дій противника.

На Придніпровському напрямку зупинено чотири ворожі атаки в острівній зоні дельти Дніпра.

На Курському напрямку Сили оборони відбили 11 атак росіян.

Втрати Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) втратила вже більше 822 тисяч одиниць особового складу. Вчора ж, протягом доби, її втрати склали близько 1,6 тисячі одиниць особового складу. Також Сили оборони знищили й знешкодили: