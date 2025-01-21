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ВСУ остановили штурм возле Великой Новоселки, россияне хотят заблокировать населенный пункт

Вторник 21 января 2025 10:07
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ВСУ остановили штурм возле Великой Новоселки, россияне хотят заблокировать населенный пункт Иллюстративное фото: ВСУ остановили штурм возле Великой Новоселки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российская армия пыталась прорвать позиции украинских военных возле Великой Новоселки, Донецкой области. Штурм врага был остановлен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица" в Telegram.

По данным военных, на Новопавловском направлении противник продолжает вести активные наступательные действия с целью блокирования Великой Новоселки.

"Наши воины держат оборону в окрестностях населенного пункта, нанося врагу значительные потери. Также, при поддержке бронетехники вражеская армия проводила штурмовые действия в направлении Константинополя", - сказано в сообщении.

Во время отражения штурмов, в результате огневого поражения уничтожены две бронемашины оккупантов.

ВСУ остановили штурм возле Великой Новоселки, россияне хотят заблокировать населенный пункт

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки, 20 января, на линии фронта состоялось 152 боевых столкновения. Почти половина боев была зафиксирована на Покровском направлении.

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) потеряла уже более 822 тысяч единиц личного состава. Вчера же, в течение суток, ее потери составили около 1,6 тысячи единиц личного состава.

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