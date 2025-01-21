ВСУ остановили штурм возле Великой Новоселки, россияне хотят заблокировать населенный пункт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица" в Telegram.

По данным военных, на Новопавловском направлении противник продолжает вести активные наступательные действия с целью блокирования Великой Новоселки.

"Наши воины держат оборону в окрестностях населенного пункта, нанося врагу значительные потери. Также, при поддержке бронетехники вражеская армия проводила штурмовые действия в направлении Константинополя", - сказано в сообщении.

Во время отражения штурмов, в результате огневого поражения уничтожены две бронемашины оккупантов.