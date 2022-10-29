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Втрати Росії у війні перевищили 70 тисяч людей, - Генштаб

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Субота 29 жовтня 2022 09:03
Втрати Росії у війні перевищили 70 тисяч людей, - Генштаб Фото: ЗСУ з початку війни ліквідували понад 70 тисяч окупантів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Минулої доби українські війська ліквідували ще близько 550 російських окупантів. Усього з початку повномасштабної війни армія РФ втратила вже 70250 своїх солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 29 жовтня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 70250 (+550) осіб,
  • танків - 2659 (+19),
  • бойових броньованих машин - 5401 (+23),
  • артилерійських систем - 1708 (+9),
  • РСЗВ - 380 (+1),
  • засоби ППО - 195 (+3),
  • літаків - 273 (+1),
  • вертольотів - 252 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1406 (+5),
  • крилатих ракет - 351 (+0),
  • кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4107 (+19),
  • спеціальної техніки - 152 (+1).

    Нагадаємо, раніше в Генштабі повідомили про знищення близько 300 росіян , які готувалися до нападу на Донеччині.

    Крім того, повідомлялося, що українські захисники продовжують утримувати оборону на Донеччині . При цьому ЗСУ активно знищують окупантів на півдні.

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    Втрати Росії у війні перевищили 70 тисяч людей, - Генштаб
    Втрати Росії у війні перевищили 70 тисяч людей, - Генштаб
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