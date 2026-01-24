ua en ru
ЗСУ зупинили понад 40 штурмів ворога під Покровськом: Генштаб показав карти боїв

Субота 24 січня 2026 09:00
UA EN RU
ЗСУ зупинили понад 40 штурмів ворога під Покровськом: Генштаб показав карти боїв Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Протягом минулої доби, 23 січня, на фронті відбулося 136 бойових зіткнень. Російські окупанти найбільш активно штурмували на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинувши 223 керовані авіаційні бомби.

Крім цього, залучили для ураження 7615 дронів-камікадзе та здійснили 3840 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 54 - з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Братське Дніпропетровської області; Воздвижівка, Долинка, Залізничне, Різдвянка, Тернувате, Верхня Терса, Чарівне, Таврійське Запорізької області.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки противника, пункт управління та артилерійський засіб противника.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав п’яти авіаударів, скинув 11 авіабомб, здійснив 73 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, два з яких з реактивних систем залпового вогню.

ЗСУ зупинили понад 40 штурмів ворога під Покровськом: Генштаб показав карти боїв

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили п’ять атак противника у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Амбарне та у бік населеного пункту Нестерне.

ЗСУ зупинили понад 40 штурмів ворога під Покровськом: Генштаб показав карти боїв

На Куп’янському напрямку вчора наші воїни відбили одну атаку ворога в бік Петропавлівки.

ЗСУ зупинили понад 40 штурмів ворога під Покровськом: Генштаб показав карти боїв

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоселівка, Твердохлібове, Дробишеве, Торське, Ямпіль та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Діброва.

ЗСУ зупинили понад 40 штурмів ворога під Покровськом: Генштаб показав карти боїв

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу Сіверська.

ЗСУ зупинили понад 40 штурмів ворога під Покровськом: Генштаб показав карти боїв

На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили три атаки противника в напрямку населених пунктів Никифорівка та Міньківка.

ЗСУ зупинили понад 40 штурмів ворога під Покровськом: Генштаб показав карти боїв

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 20 атак підрозділів в районах населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Софіївка та у напрямку Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки.

ЗСУ зупинили понад 40 штурмів ворога під Покровськом: Генштаб показав карти боїв

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Дорожнє, Червоний Лиман, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Гришине, Шевченко, Новопавлівка.

ЗСУ зупинили понад 40 штурмів ворога під Покровськом: Генштаб показав карти боїв

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив п’ять атак, у районах населених пунктів Олександроград, Злагода та у напрямку Добропілля, Іванівки, Нового Запоріжжя.

ЗСУ зупинили понад 40 штурмів ворога під Покровськом: Генштаб показав карти боїв

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки росіян у районах Солодкого, Гуляйполя та у напрямку Святопетрівки, Зеленого, Варварівки.

ЗСУ зупинили понад 40 штурмів ворога під Покровськом: Генштаб показав карти боїв

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника у напрямку Павлівки.

ЗСУ зупинили понад 40 штурмів ворога під Покровськом: Генштаб показав карти боїв

На Придніпровському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

ЗСУ зупинили понад 40 штурмів ворога під Покровськом: Генштаб показав карти боїв

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 233 020 військових.

Зокрема, минулої доби втрати російських загарбників склали 930 осіб.

Також українські воїни знешкодили чотири танки, три бойові броньовані машини, 31 артилерійську систему, один засіб протиповітряної оборони, 772 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 88 одиниць автомобільної техніки.

