ВСУ остановили более 40 штурмов врага под Покровском: Генштаб показал карты боев

За прошедшие сутки, 23 января, на фронте произошло 136 боевых столкновений. Российские оккупанты наиболее активно штурмовали на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 90 авиационных ударов, сбросив 223 управляемые авиационные бомбы.

Кроме этого, привлекли для поражения 7615 дронов-камикадзе и осуществили 3840 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 54 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Братское Днепропетровской области; Воздвижовка, Долинка, Железнодорожное, Рождественка, Терноватое, Верхняя Терса, Волшебное, Таврическое Запорожской области.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники противника, пункт управления и артиллерийское средство противника.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес пять авиаударов, сбросил 11 авиабомб, совершил 73 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили пять атак противника в районах населенных пунктов Прилепка, Волчанские Хутора, Амбарное и в сторону населенного пункта Нестерно.

На Купянском направлении вчера наши воины отбили одну атаку врага в сторону Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоселовка, Твердохлебово, Дробышево, Торское, Ямполь и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Диброва.

На Славянском направлении Силы обороны отбили две атаки противника вблизи Северска.

На Краматорском направлении украинские подразделения отбили три атаки противника в направлении населенных пунктов Никифоровка и Миньковка.

На Константиновском направлении противник совершил 20 атак подразделений в районах населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Софиевка и в направлении Ильиновки, Степановки, Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Дорожное, Красный Лиман, Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Гришино, Шевченко, Новопавловка.

На Александровском направлении противник вчера совершил пять атак, в районах населенных пунктов Александроград, Злагода и в направлении Доброполья, Ивановки, Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 22 атаки россиян в районах Сладкого, Гуляйполя и в направлении Святопетровки, Зеленого, Варваровки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в направлении Павловки.

На Приднепровском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.