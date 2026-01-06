ЗСУ зупинили понад 20 атак під Покровськом: що відбувається на фронті

За даними військового командування, від початку доби на фронті відбулося 99 бойових зіткнень.

Росіяни атакували артилерією сім населених пунктів Сумської та Чернігівської областей.

Ситуация на окремих напрямках:

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 52 обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили сім атак ворога в районі трьох населених пунктів, два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала шість разів поблизу чотирьох населених пунктів.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивають дві атаки противника у бік Різниківки.

На Краматорському напрямку ворог тричі намагався йти вперед в районі населених пунктів Васюківка, Часів Яр.

На Костянтинівському напрямку наші воїни зупинили 12 наступальних дій ворога в районах семи населених пунктів.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 27 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Нове Шахове, Гришине. Сили оборони стримують натиск противника та вже зупинили 22 атаки.

На Олександрівському напрямку противник шість разів атакував у районах шести населених пунктів.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки росіян у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Варварівки, Зеленого й Прилук. Ще 13 боєзіткнень тривають дотепер. Авіаударів КАБами зазнало село Верхня Терса.

На Оріхівському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.