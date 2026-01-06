ВСУ остановили более 20 атак под Покровском: что происходит на фронте

По данным военного командования, с начала суток на фронте произошло 99 боевых столкновений.

Россияне атаковали артиллерией семь населенных пунктов Сумской и Черниговской областей.

Ситуация на отдельных направлениях:

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 52 обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили семь атак врага в районе трех населенных пунктов, два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз вблизи четырех населенных пунктов.

На Славянском направлении Силы обороны отражают две атаки противника в сторону Резниковки.

На Краматорском направлении враг трижды пытался идти вперед в районе населенных пунктов Васюковка, Часов Яр.

На Константиновском направлении наши воины остановили 12 наступательных действий врага в районах семи населенных пунктов.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филия и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Новое Шахово, Гришино. Силы обороны сдерживают натиск противника и уже остановили 22 атаки.

На Александровском направлении противник шесть раз атаковал в районах шести населенных пунктов.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 23 атаки россиян в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Варваровки, Зеленого и Прилук. Еще 13 боестолкновений продолжаются до сих пор. Авиаударам КАБами подверглось село Верхняя Терса.

На Ореховском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Приднепровском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.