ua en ru
Вт, 06 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Ситуація у Гуляйполі ускладнилася: Федоров відповів, чи є загроза для Запоріжжя

Україна, Вівторок 06 січня 2026 14:42
UA EN RU
Ситуація у Гуляйполі ускладнилася: Федоров відповів, чи є загроза для Запоріжжя Фото: Іван Федоров (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Російські війська зосередили основну увагу на Гуляйпільському та Кам’янському напрямках фронту, через що безпекова ситуація для Запоріжжя за останні місяці стала складнішою.

Про це під час брифінгу повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Чи є загроза для Запоріжжя? Вона не перестала бути за останні майже чотири роки війни. Давайте чесно про це говорити. Чи погіршилась ситуація за останні пів року? Так, вона стала складніше. Увага сфокусована на двох напрямках фронту: Гуляйпільському і Степногірському чи Кам’янському", – сказав він.

Водночас Федоров зазначив, що на Кам’янському напрямку Сили оборони поступово покращують свої позиції. За його словами, позитивні зміни фіксуються майже кожні кілька днів завдяки системній роботі підрозділів, які там тримають оборону.

"Сьогодні прийнято рішення про примусову евакуацію з Кушугума, і це говорить про те, що не лінія фронту зсунулась, а на жаль, засоби, якими користується ворог, отримали більшу дальність, і ворог пріоритезував саме цей напрямок", – пояснив Федоров.

Найскладнішою, за оцінкою Федорова, залишається ситуація в районі Гуляйполя.

"Штурмові підрозділи, які воюють за Гуляйполе, роблять майже неможливу роботу у взаємодії з підрозділами БПЛА. Щонайменше три штурмових підрозділи відповідають за Гуляйполе. Сьогодні нам рано говорити про стабілізацію ситуації там, тривають дуже жорсткі бої", – сказав він.

Проникнення в штаб ЗСУ в Гуляйполі

Раніше повідомлялося, що російські війська захопили командно-спостережний пункт у Гуляйполі.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський уточнив, що 102-га бригада територіальної оборони залишила позиції, не знищивши частину обладнання командного пункту, яке мало певну цінність.

Водночас російським підрозділам вдалося зайти до Гуляйполя в Запорізькій області, однак українські захисники залишаються в місті та продовжують оборону. Наразі Сили оборони поділили Гуляйполе на сектори, в кожному з яких розміщені позиції ЗСУ, а в самому місті діють кілька українських підрозділів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Війна в Україні Генштаб ВСУ ВСУ
Новини
Союзники України обговорили в Парижі практичну реалізацію гарантій безпеки
Союзники України обговорили в Парижі практичну реалізацію гарантій безпеки
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка