ЗСУ зупинили наступ ворога під Костянтинополем, триває пошук живої сили противника

За даними військових, для доставки штурмових груп окупанти застосували мототехніку. Однак в результаті роботи нашої артилерії та операторів дронів на полі бою - дев’ять знищених та пошкоджених мотоциклів.

"Триває пошук та знищення живої сили противника. Українські воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили окупантів", - сказано у повідомлення.

Окрім цього на Лиманському напрямку загарбники намагалися штурмувати позиції наших військ неподалік Катеринівки, Новолюбівки, Нового та у Серебрянському лісі. Погіршення тактичного положення не допущено.

Втрати росіян

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункту управління та ворожому зенітному ракетному комплексу "Бук-M3".

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1300 осіб.

Також минулої доби вздовж всієї лінії фронту було зафіксовано 98 боєзіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.