ВСУ остановили наступление врага под Константинополем, продолжается поиск живой силы противника

По данным военных, для доставки штурмовых групп оккупанты применили мототехнику. Однако в результате работы нашей артиллерии и операторов дронов на поле боя - девять уничтоженных и поврежденных мотоциклов.

"Продолжается поиск и уничтожение живой силы противника. Украинские воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы оккупантов", - говорится в сообщении.

Кроме этого на Лиманском направлении захватчики пытались штурмовать позиции наших войск неподалеку Катериновки, Новолюбовки, Нового и в Серебрянском лесу. Ухудшение тактического положения не допущено.

Потери россиян

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункту управления и вражескому зенитному ракетному комплексу "Бук-M3".

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1300 человек.

Также за прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 98 боестолкновений. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.