ВСУ остановили наступление врага под Константинополем, продолжается поиск живой силы противника

Российская армия активизировалась на Новопавловском направлении. Там противник наступал в направлении Константинополя и Бурлацкого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".
По данным военных, для доставки штурмовых групп оккупанты применили мототехнику. Однако в результате работы нашей артиллерии и операторов дронов на поле боя - девять уничтоженных и поврежденных мотоциклов.
"Продолжается поиск и уничтожение живой силы противника. Украинские воины держат оборону, уничтожая превосходящие силы оккупантов", - говорится в сообщении.
Кроме этого на Лиманском направлении захватчики пытались штурмовать позиции наших войск неподалеку Катериновки, Новолюбовки, Нового и в Серебрянском лесу. Ухудшение тактического положения не допущено.
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункту управления и вражескому зенитному ракетному комплексу "Бук-M3".
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1300 человек.
Также за прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 98 боестолкновений. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.
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