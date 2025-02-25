ЗСУ зупинили наступ ворога під Костянтинополем, триває пошук живої сили противника

ЗСУ зупинили наступ ворога під Костянтинополем, триває пошук живої сили противника
Російська армія активізувалась на Новопавлівському напрямку. Там противник наступав в напрямку Костянтинополя та Бурлацького.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".
За даними військових, для доставки штурмових груп окупанти застосували мототехніку. Однак в результаті роботи нашої артилерії та операторів дронів на полі бою - дев’ять знищених та пошкоджених мотоциклів.
"Триває пошук та знищення живої сили противника. Українські воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили окупантів", - сказано у повідомлення.
Окрім цього на Лиманському напрямку загарбники намагалися штурмувати позиції наших військ неподалік Катеринівки, Новолюбівки, Нового та у Серебрянському лісі. Погіршення тактичного положення не допущено.
Втрати росіян
За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункту управління та ворожому зенітному ракетному комплексу "Бук-M3".
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1300 осіб.
Також минулої доби вздовж всієї лінії фронту було зафіксовано 98 боєзіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.
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