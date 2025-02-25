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ЗСУ зупинили наступ ворога під Костянтинополем, триває пошук живої сили противника

Вівторок 25 лютого 2025 09:55
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ЗСУ зупинили наступ ворога під Костянтинополем, триває пошук живої сили противника Ілюстративне фото: ЗСУ зупинили наступ ворога під Костянтинополем (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російська армія активізувалась на Новопавлівському напрямку. Там противник наступав в напрямку Костянтинополя та Бурлацького.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

За даними військових, для доставки штурмових груп окупанти застосували мототехніку. Однак в результаті роботи нашої артилерії та операторів дронів на полі бою - дев’ять знищених та пошкоджених мотоциклів.

"Триває пошук та знищення живої сили противника. Українські воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили окупантів", - сказано у повідомлення.

Окрім цього на Лиманському напрямку загарбники намагалися штурмувати позиції наших військ неподалік Катеринівки, Новолюбівки, Нового та у Серебрянському лісі. Погіршення тактичного положення не допущено.

Втрати росіян

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункту управління та ворожому зенітному ракетному комплексу "Бук-M3".

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1300 осіб.

Також минулої доби вздовж всієї лінії фронту було зафіксовано 98 боєзіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

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