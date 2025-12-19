ЗСУ зупинили механізований штурм росіян на Дніпропетровщині: які втрати ворога

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 194 520 військових.

Зокрема, минулої доби втрати російських загарбників склали 1220 осіб.

Також українські воїни знешкодили один танк, 10 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 426 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 111 одиниць автомобільної техніки окупантів.