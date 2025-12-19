UA

ЗСУ зупинили механізований штурм росіян на Дніпропетровщині: які втрати ворога

Фото: ЗСУ зупинили механізований штурм росіян на Дніпропетровщині (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські бійці відбили механізований російський штурм у Дніпропетровській області та уразили п’ять одиниць техніки та 35 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сухопутних військ ЗСУ.

Як повідомляється, російські війська намагалися прорвати позиції 92 окремої штурмової бригади бронетехнікою з кількома десятками піхотинців. Проте екіпажі безпілотників вибухово зустріли противника.

"Уражено дві вантажівки, танк Т-72, МТ-ЛБ, БМП та близько 35 окупантів. Штурм відбито", - розповіли в Сухопутних військах.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 194 520 військових.

Зокрема, минулої доби втрати російських загарбників склали 1220 осіб.

Також українські воїни знешкодили один танк, 10 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 426 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 111 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Збройні сили УкраїниДніпропетровська область