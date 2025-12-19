ВСУ остановили механизированный штурм россиян на Днепропетровщине: какие потери врага

Потери России в войне

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 194 520 военных.

В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1220 человек.

Также украинские воины обезвредили один танк, 10 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 426 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 111 единиц автомобильной техники оккупантов.