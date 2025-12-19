ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Відмінусували 1220 ворогів: оновлені дані Генштабу на 19 грудня

Україна, П'ятниця 19 грудня 2025 08:00
Відмінусували 1220 ворогів: оновлені дані Генштабу на 19 грудня Фото: ЗСУ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

За період із 24 лютого 2022 року до 19 грудня 2025 року триває системне відстеження втрат противника під час воєнних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Статистика відображає масштаби знищеної техніки та особового складу, а також ефективність оборонних операцій.

Втрати особового складу та бронетехніки

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, загальні втрати противника становили приблизно 1 194 520 осіб, збільшившись за останню добу на 1 220. Серед техніки зазначено:

  • 11 433 танки (+1 за добу);

  • 23 768 бойових броньованих машин (+10 за добу);

  • 35 250 артилерійських систем (+18 за добу);

  • 1 574 реактивні системи залпового вогню (+1 за добу).

Повітряні та морські втрати

У повітряній сфері противник позбувся:

  • 432 літаки;

  • 347 вертольотів;

  • 92 142 оперативно-тактичних БПЛА (+426 за добу);

  • 4 073 крилаті ракети.

Морський флот зазнав втрат у вигляді 28 кораблів і катерів та 2 підводних човнів.

Автотехніка та спеціальне обладнання

Також зафіксовано суттєві втрати автотранспорту: 70 591 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн (+111 за добу), а також 4 027 одиниць спеціальної техніки.

Ці дані відображають опір і ефективність дій українських сил у захисті суверенітету. Генеральний штаб ЗСУ регулярно оновлює інформацію, забезпечуючи прозорість і точне документування втрат противника.

Нагадуємо, що на естонсько-російському кордоні на річці Нарва стався інцидент за участю російських прикордонників, після чого влада Таллінна посилила патрулювання і висловила офіційну дипломатичну реакцію.

Зазначимо, що в Польщі змінюють стратегію оборони східного напрямку, включно з рішеннями, які раніше вважали малоймовірними, що відображає адаптацію до нових регіональних загроз і зміцнення довгострокової безпеки.

