За період із 24 лютого 2022 року до 19 грудня 2025 року триває системне відстеження втрат противника під час воєнних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Ці дані відображають опір і ефективність дій українських сил у захисті суверенітету. Генеральний штаб ЗСУ регулярно оновлює інформацію, забезпечуючи прозорість і точне документування втрат противника.

Також зафіксовано суттєві втрати автотранспорту: 70 591 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн (+111 за добу), а також 4 027 одиниць спеціальної техніки .

Морський флот зазнав втрат у вигляді 28 кораблів і катерів та 2 підводних човнів .

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, загальні втрати противника становили приблизно 1 194 520 осіб , збільшившись за останню добу на 1 220. Серед техніки зазначено:

Нагадуємо, що на естонсько-російському кордоні на річці Нарва стався інцидент за участю російських прикордонників, після чого влада Таллінна посилила патрулювання і висловила офіційну дипломатичну реакцію.

Зазначимо, що в Польщі змінюють стратегію оборони східного напрямку, включно з рішеннями, які раніше вважали малоймовірними, що відображає адаптацію до нових регіональних загроз і зміцнення довгострокової безпеки.