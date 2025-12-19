Відмінусували 1220 ворогів: оновлені дані Генштабу на 19 грудня
За період із 24 лютого 2022 року до 19 грудня 2025 року триває системне відстеження втрат противника під час воєнних дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.
Статистика відображає масштаби знищеної техніки та особового складу, а також ефективність оборонних операцій.
Втрати особового складу та бронетехніки
Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, загальні втрати противника становили приблизно 1 194 520 осіб, збільшившись за останню добу на 1 220. Серед техніки зазначено:
-
11 433 танки (+1 за добу);
-
23 768 бойових броньованих машин (+10 за добу);
-
35 250 артилерійських систем (+18 за добу);
-
1 574 реактивні системи залпового вогню (+1 за добу).
Повітряні та морські втрати
У повітряній сфері противник позбувся:
-
432 літаки;
-
347 вертольотів;
-
92 142 оперативно-тактичних БПЛА (+426 за добу);
-
4 073 крилаті ракети.
Морський флот зазнав втрат у вигляді 28 кораблів і катерів та 2 підводних човнів.
Автотехніка та спеціальне обладнання
Також зафіксовано суттєві втрати автотранспорту: 70 591 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн (+111 за добу), а також 4 027 одиниць спеціальної техніки.
Ці дані відображають опір і ефективність дій українських сил у захисті суверенітету. Генеральний штаб ЗСУ регулярно оновлює інформацію, забезпечуючи прозорість і точне документування втрат противника.
Нагадуємо, що на естонсько-російському кордоні на річці Нарва стався інцидент за участю російських прикордонників, після чого влада Таллінна посилила патрулювання і висловила офіційну дипломатичну реакцію.
Зазначимо, що в Польщі змінюють стратегію оборони східного напрямку, включно з рішеннями, які раніше вважали малоймовірними, що відображає адаптацію до нових регіональних загроз і зміцнення довгострокової безпеки.