ЗСУ зупинили 33 атаки РФ на Покровському напрямку: Генштаб про ситуацію на фронті

Ворожі обстріли

Сьогодны від обстрілів з території РФ потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема :

Малушине, Велика Берізка, Нововасилівка, Ситне, Прогрес, Товстодубове Сумської області;

Лісківщина, Грем’яч, Леонівка, Архипівка, Хрінівка Чернігівської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили п’ять атак росіян, ще чотири боєзіткнення тривають до цього часу. Противник від початку доби завдав трьох авіаційних ударів, загалом скинув 10 керованих авіаційних бомб та здійснив 94 артилерійські обстріли, зокрема один - із реактивних систем залпового вогню.

Наші воїни сьогодні зупинили чотири атаки та ще одна атака ворога триває в районі населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка на Південно-Слобожанському напрямку.

На Куп’янському напрямку агресор шість разів здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Петропавлівка та Куп’янськ. Дотепер триває три боєзіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 15 разів поблизу населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Діброва, у бік населених пунктів Шандриголове, Дронівка. На даний час тривають п’ять боєзіткнень.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили одну атаку. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Серебрянки.

На Краматорському напрямку сьогодні окупанти не проводили наступальних дій.

На Торецькому напрямку в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр та Полтавка наші воїни зупинили п’ять наступальних дій ворога.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 38 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Сухецьке, Никанорівка, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, у напрямку населених пунктів Покровськ та Золотий Колодязь. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 33 атаки.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 11 разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Маліївка, Шевченко, Зелене Поле, у напрямку населених пунктів Новоселівка, Комишуваха. Чотири бойові зіткнення продовжуються досі.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив, проте ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

Тричі атакував агресор на Оріхівському напрямку - окупанти намагались просунутися в районі населеного пункту Кам’янське. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.