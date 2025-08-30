ВСУ остановили 33 атаки РФ на Покровском направлении: Генштаб о ситуации на фронте

Вражеские обстрелы

Сегодня от обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты, в частности:

Малушино, Большая Березка, Нововасильевка, Сытное, Прогресс, Толстодубово Сумской области;

Лесковщина, Гремяч, Леонивка, Архиповка, Хреновка Черниговской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили пять атак россиян, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Противник с начала суток нанес три авиационных удара, всего сбросил 10 управляемых авиационных бомб и совершил 94 артиллерийских обстрела, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.

Наши воины сегодня остановили четыре атаки и еще одна атака врага продолжается в районе населенных пунктов Волчанск и Каменка на Южно-Слобожанском направлении.

На Купянском направлении агрессор шесть раз осуществлял штурмовые действия в районах населенных пунктов Петропавловка и Купянск. До сих пор продолжается три боестолкновения.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 15 раз вблизи населенных пунктов Новый Мир, Колодязи, Диброва, в сторону населенных пунктов Шандриголовое, Дроновка. В настоящее время продолжаются пять боестолкновений.

На Северском направлении Силы обороны отбили одну атаку. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Серебрянки.

На Краматорском направлении сегодня оккупанты не проводили наступательных действий.

На Торецком направлении в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр и Полтавка наши воины остановили пять наступательных действий врага.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 38 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Сухецкое, Никаноровка, Владимировка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Красный Лиман, Луч, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Новоукраинка, в направлении населенных пунктов Покровск и Золотой Колодец. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 33 атаки.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 11 раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Малиевка, Шевченко, Зеленое Поле, в направлении населенных пунктов Новоселовка, Камышеваха. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил, однако враг нанес авиационный удар по населенному пункту Белогорье.

Трижды атаковал агрессор на Ореховском направлении - оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.