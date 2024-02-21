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ЗСУ знову збили російський літак

Фото: ЗСУ знову збили російський літак (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові збили ще один російський літак. Су-34 став же сьомим ворожим бортом, збитим останнім часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

"Цього разу можу сказати, що льотчику Су-35 пощастило - зманеврував і більше не ризикує. А от екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики "вечного полета, братья". Маю гарні результати об’єктивного контролю, щоб ніхто не сумнівався!" - написав він.

Збиття літаків РФ

За останні дні ЗСУ знищили 7 літаків росіян, включаючи цей. Так, 19 лютого у Маріуполі пролунали вибухи. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про падіння літака. Пізніше командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив інцидент, розповівши, що ЗСУ збили ще два російські літаки на сході. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ці літаки здійснювали удари КАБами по позиціях українських сил.

18 лютого ВСУ "приземлили" російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході.

А 17 лютого стало відомо, що Повітряні сили ЗСУ знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35. Вони також були збиті на східному фронті.

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