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ЗСУ знищили застарілий танк Т-62: Череватий про нові успіхи під Куп'янськом і Лиманом

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Україна, Понеділок 19 червня 2023 20:55
ЗСУ знищили застарілий танк Т-62: Череватий про нові успіхи під Куп'янськом і Лиманом Фото: Сергій Череватий, спікер Східного угруповання військ ЗСУ (podul.ro)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові продовжують ліквідовувати ворога на Лиманському та Куп'янському напрямках. Нещодавно їм вдалося знищити ворожий застарілий танк Т-62.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого.

"На Лиманському та Куп’янському напрямках за добу нашими захисниками знищено танк Т-72, самохідну артилерійську установку, дрон-камікадзе "Ланцет" та два автомобілі", - йдеться у заяві.

За його словами, 555 разів ворог використовував артилерію на цій ділянці фронту, а також двічі намагався атакувати наші позиції та здійснив п’ять авіаційних нальотів. ЗСУ знищили ворожий застарілий танк Т-62 на цій ділянці фронту.

"Під час відбиття атак росіян вбито 35 окупантів, 43 зазнали поранень", - сказав Череватий.

Т-62 - цю модель взяли на озброєння у 1961 році та зняли з виробництва ще у 1975 році. Але росіяни вимушені були кинути в бій цей майже музейний експонат.

Ситуація на Куп'янському та Лиманському напрямках

ЗСУ стримують натиск окупантів на цій лінії фронту, бойові зіткнення тут відбуваються регулярно. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські військові підтягнули сили на Лиманському і Куп‘янському напрямках та намагаються здійснити наступ.

"Фіксується висока активність ворожих обстрілів. Тривають гарячі бої. Наші війська мужньо діють в умовах переваги ворога в силах та засобах і не дають ворогу просуватись", - сказала Маляр.

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