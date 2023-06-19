ua ru
Пн, 19 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ уничтожили устаревший танк Т-62: Череватый о новых успехах под Купянском и Лиманом

Новина українською →
Украина, Понедельник 19 июня 2023 20:55
ВСУ уничтожили устаревший танк Т-62: Череватый о новых успехах под Купянском и Лиманом Фото: Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск ВСУ (podul.ro)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные продолжают ликвидировать врага на Лиманском и Купянском направлениях. Недавно им удалось уничтожить вражеский устаревший танк Т-62.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого.

"На Лиманском и Купянском направлениях за сутки нашими защитниками уничтожен танк Т-72, самоходная артиллерийская установка, дрон-камикадзе "Ланцет" и два автомобиля", - говорится в заявлении.

По его словам, 555 раз враг использовал артиллерию на этом участке фронта, а также дважды пытался атаковать наши позиции и совершил пять авиационных налетов. ВСУ уничтожили вражеский устаревший танк Т-62 на этом участке фронта.

"Во время отражения атак россиян убито 35 оккупантов, 43 получили ранения", - сказал Череватый.

Т-62 - эту модель приняли на вооружение в 1961 году и сняли с производства еще в 1975 году. Но россияне вынуждены были бросить в бой этот почти музейный экспонат.

Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях

ВСУ сдерживают натиск оккупантов на этой линии фронта, боевые столкновения здесь происходят регулярно. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские военные подтянули силы на Лиманском и Купянском направлениях и пытаются осуществить наступление.

"Фиксируется высокая активность вражеских обстрелов. Продолжаются горячие бои. Наши войска мужественно действуют в условиях превосходства врага в силах и средствах и не дают врагу продвигаться", - сказала Маляр.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков Луганск Вооруженные силы Украины Донецкая область Война в Украине Купянск
NEWS
На востоке враг подтянул силы и совершает активное наступление, - Маляр
На востоке враг подтянул силы и совершает активное наступление, - Маляр
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом