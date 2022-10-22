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ЗСУ знищили вже понад 67 тисяч окупантів та літак, - Генштаб

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Украина, Субота 22 жовтня 2022 09:29
ЗСУ знищили вже понад 67 тисяч окупантів та літак, - Генштаб Фото: Генштаб назвав оновлені втрати Росії в Україні за добу на ранок 22 жовтня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок суботи, 22 жовтня, українські військові ліквідували за добу 320 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 67070 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.10 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 67070 (+320);
  • танків - 2579 (+6);
  • бойових броньованих машин - 5266 (+8);
  • артилерійських систем - 1653 (+5);
  • РСЗВ - 373 (+1);
  • засоби ППО - 189 (+0);
  • літаків - 270 (+1);
  • гелікоптерів - 243 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1341 (+16);
  • крилаті ракети - 329 (+0);
  • кораблі/катери - 16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4021 (+15);
  • спеціальна техніка - 148 (+1).

Як повідомлялося, ЗСУ деокупували вже 88 населених пунктів у Херсонській області.

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