ЗСУ знищили вже понад 67 тисяч окупантів та літак, - Генштаб
Фото: Генштаб назвав оновлені втрати Росії в Україні за добу на ранок 22 жовтня (GettyImages)
За даними на ранок суботи, 22 жовтня, українські військові ліквідували за добу 320 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 67070 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.10 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 67070 (+320);
- танків - 2579 (+6);
- бойових броньованих машин - 5266 (+8);
- артилерійських систем - 1653 (+5);
- РСЗВ - 373 (+1);
- засоби ППО - 189 (+0);
- літаків - 270 (+1);
- гелікоптерів - 243 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1341 (+16);
- крилаті ракети - 329 (+0);
- кораблі/катери - 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4021 (+15);
- спеціальна техніка - 148 (+1).
Як повідомлялося, ЗСУ деокупували вже 88 населених пунктів у Херсонській області.
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