ЗСУ знищили вже понад 67 тисяч окупантів та літак, - Генштаб

Фото: Генштаб назвав оновлені втрати Росії в Україні за добу на ранок 22 жовтня (GettyImages)

За даними на ранок суботи, 22 жовтня, українські військові ліквідували за добу 320 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 67070 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.10 орієнтовно склали: особового складу - близько 67070 (+320);

танків - 2579 (+6);

бойових броньованих машин - 5266 (+8);

артилерійських систем - 1653 (+5);

РСЗВ - 373 (+1);

засоби ППО - 189 (+0);

літаків - 270 (+1);

гелікоптерів - 243 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1341 (+16);

крилаті ракети - 329 (+0);

кораблі/катери - 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 4021 (+15);

спеціальна техніка - 148 (+1).