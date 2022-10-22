ВСУ уничтожили уже более 67 тысяч оккупантов и самолет, - Генштаб

Фото: Генштаб назвал обновленные потери России в Украине за сутки 22 октября (GettyImages)

По данным на утро субботы, 22 октября, украинские военные ликвидировали за сутки 320 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 67070 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.10 ориентировочно составили: личного состава - около 67070 (+320);

танков - 2579 (+6);

боевых бронированных машин - 5266 (+8);

артиллерийских систем - 1653 (+5);

РСЗО - 373 (+1);

средства ПВО - 189 (+0);

самолетов - 270 (+1);

вертолетов - 243 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1341 (+16);

крылатые ракеты - 329 (+0);

корабли/катера - 16 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 4021 (+15);

специальная техника - 148 (+1).