ВСУ уничтожили уже более 67 тысяч оккупантов и самолет, - Генштаб
Фото: Генштаб назвал обновленные потери России в Украине за сутки 22 октября (GettyImages)
По данным на утро субботы, 22 октября, украинские военные ликвидировали за сутки 320 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 67070 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.10 ориентировочно составили:
- личного состава - около 67070 (+320);
- танков - 2579 (+6);
- боевых бронированных машин - 5266 (+8);
- артиллерийских систем - 1653 (+5);
- РСЗО - 373 (+1);
- средства ПВО - 189 (+0);
- самолетов - 270 (+1);
- вертолетов - 243 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1341 (+16);
- крылатые ракеты - 329 (+0);
- корабли/катера - 16 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 4021 (+15);
- специальная техника - 148 (+1).
Как сообщалось, ВСУ деоккупировали уже 88 населенных пунктов в Херсонской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.