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ВСУ уничтожили уже более 67 тысяч оккупантов и самолет, - Генштаб

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Украина, Суббота 22 октября 2022 09:29
ВСУ уничтожили уже более 67 тысяч оккупантов и самолет, - Генштаб Фото: Генштаб назвал обновленные потери России в Украине за сутки 22 октября (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро субботы, 22 октября, украинские военные ликвидировали за сутки 320 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 67070 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.10 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 67070 (+320);
  • танков - 2579 (+6);
  • боевых бронированных машин - 5266 (+8);
  • артиллерийских систем - 1653 (+5);
  • РСЗО - 373 (+1);
  • средства ПВО - 189 (+0);
  • самолетов - 270 (+1);
  • вертолетов - 243 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1341 (+16);
  • крылатые ракеты - 329 (+0);
  • корабли/катера - 16 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4021 (+15);
  • специальная техника - 148 (+1).

Как сообщалось, ВСУ деоккупировали уже 88 населенных пунктов в Херсонской области.

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