UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ знищили вже понад 207 тисяч окупантів: оновлені втрати Росії

Фото: Росія втратила вже понад 207 тисяч своїх солдатів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 430 російських загарбників. Також ЗСУ знищили десятки одиниць техніки та дронів ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 29 травня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 207030 (+430) осіб ліквідовано;
  • танків - 3801 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 7467 (+11) од.;
  • артилерійських систем - 3435 (+10) од.;
  • РСЗВ - 575 (+1) од.;
  • засоби ППО - 331 (+2) од.;
  • літаків - 313 од.;
  • гелікоптерів - 298 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3054 (+61) од.;
  • крилаті ракети - 1056 од.;
  • кораблі /катери - 18 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6207 (+15) од.;
  • спеціальна техніка - 453 (+2).

Росія втрачає війська

За даними аналітиків, Росія вже втратила на війні проти України військо чисельністю, як сукупність армій 16 країн НАТО.

Раніше глава Міноборони України Олексій Резніков повідомив, що тільки на Бахмутському напрямку окупанти втрачають по батальйону в день.

При цьому нещодавно президент США Джо Байден заявив, що РФ втратила у боях за Бахмут понад 100 тисяч своїх солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяГенштаб ВСУВійна в УкраїніВійна Росії проти України