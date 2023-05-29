ВСУ уничтожили уже более 207 тысяч оккупантов: обновленные потери России

Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще 430 российских оккупантов. Также ВСУ уничтожили десятки единиц техники и дронов врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 29 мая 2023 года ориентировочно составили:
По данным аналитиков, Россия уже потеряла на войне против Украины войско численностью, как совокупность армий 16 стран НАТО.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что только на Бахмутском направлении оккупанты теряют по батальону в день.
При этом недавно президент США Джо Байден заявил, что РФ потеряла в боях за Бахмут более 100 тысяч своих солдат.
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