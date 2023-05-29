ВСУ уничтожили уже более 207 тысяч оккупантов: обновленные потери России

Общие боевые потери противника на 29 мая 2023 года ориентировочно составили:

личного состава - около 207030 (+430) человек ликвидировано;

танков - 3801 (+4) ед.;

боевых бронированных машин - 7467 (+11) ед.;

артиллерийских систем - 3435 (+10) ед.;

РСЗО - 575 (+1) ед.;

средства ПВО - 331 (+2) ед.;

самолетов - 313 ед.;

вертолетов - 298 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3054 (+61) ед.;

крылатые ракеты - 1056 ед.;

корабли /катера - 18 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 6207 (+15) ед;

специальная техника - 453 (+2).

Россия теряет войска

По данным аналитиков, Россия уже потеряла на войне против Украины войско численностью, как совокупность армий 16 стран НАТО.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что только на Бахмутском направлении оккупанты теряют по батальону в день.

При этом недавно президент США Джо Байден заявил, что РФ потеряла в боях за Бахмут более 100 тысяч своих солдат.

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