ЗСУ знищили вже більше 353 тисячі окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

Протягом минулої доби, 23 грудня, українські військові ліквідували ще 800 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 353 190 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.12.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 353 190 (+800) осіб ліквідовано;

танків - 5858 (+4) од.;

бойових броньованих машин - 10888 (+17) од.;

артилерійських систем - 8314 (+28) од.;

РСЗВ - 932 (+0) од.;

засоби ППО - 611 (+0) од.;

літаків - 327 (+0) од.;

гелікоптерів - 324 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6404 (+20) од.;

крилаті ракети - 1614 (+1) од.;

кораблі/катери - 22 (+0) од.;

підводні човни - 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 11022 (+27) од.;

спеціальна техніка - 1229 (+6) од.

Фото: втрати ворога станом на 24.12 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), наші військові продовжували позиційні бої на Куп'янському напрямку, в районі Роботиного Запорізької області та зберегли свої позиції в районі Кринок Херсонської області.

Тим часом терористи навмисно використовують хімічну зброю в районі Кринок. "Вояки" 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ відкрито хизуються такою "радикальною зміною тактики".

Усі подробиці ситуації на фронті можна прочитати за посиланням.