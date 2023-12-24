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ЗСУ знищили вже більше 353 тисячі окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

Неділя 24 грудня 2023 07:57
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ЗСУ знищили вже більше 353 тисячі окупантів: Генштаб оновив втрати РФ Фото: ЗСУ знищили вже більше 353 тисячі окупантів: Генштаб оновив втрати РФ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 23 грудня, українські військові ліквідували ще 800 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 353 190 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 353 190 (+800) осіб ліквідовано;
  • танків - 5858 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 10888 (+17) од.;
  • артилерійських систем - 8314 (+28) од.;
  • РСЗВ - 932 (+0) од.;
  • засоби ППО - 611 (+0) од.;
  • літаків - 327 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 324 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6404 (+20) од.;
  • крилаті ракети - 1614 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 22 (+0) од.;
  • підводні човни - 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11022 (+27) од.;
  • спеціальна техніка - 1229 (+6) од.

ЗСУ знищили вже більше 353 тисячі окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: втрати ворога станом на 24.12 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), наші військові продовжували позиційні бої на Куп'янському напрямку, в районі Роботиного Запорізької області та зберегли свої позиції в районі Кринок Херсонської області.

Тим часом терористи навмисно використовують хімічну зброю в районі Кринок. "Вояки" 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ відкрито хизуються такою "радикальною зміною тактики".

Усі подробиці ситуації на фронті можна прочитати за посиланням.

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