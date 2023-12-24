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Українські війська зберегли свої позиції в районі Кринок Херсонської області: карти ISW

Неділя 24 грудня 2023 05:22
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Українські війська зберегли свої позиції в районі Кринок Херсонської області: карти ISW Ілюстративне фото: українські війська зберегли свої позиції в районі Кринок Херсонської області (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Українські війська продовжували позиційні бої на Куп'янському напрямку, в районі Роботиного Запорізької області та зберегли свої позиції в районі Кринок Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Операція №1 - Луганська область

В інституті вивчення війни побачили, що російські війська підтвердили поступ у районі Куп'янська та Кремінної. Відео з геолокацією, опубліковане 23 грудня, показує, що російські війська досягли незначних успіхів у північній Синьківці (на північний схід від Куп'янська) та на південь від Діброви (на південний захід від Кремінної).

Російські та українські війська продовжували позиційні бої на Куп'янському напрямку в районі Синьківки, озера Лиман (на північний захід від Синьківки) та Іванівки, а також на захід від Кремінної в районі Житлівки, Тернів, Торського та Серебрянського лісництва.

Українські війська зберегли свої позиції в районі Кринок Херсонської області: карти ISW

Операція №2 - Донецька область

За словами ISW, російські війська трохи просунулися на північний схід від Бахмута. Відео з геолокацією, опубліковане 23 грудня, показує, що російські війська просунулися на південний захід від Спірного.

Російські джерела стверджували, що російські війська увійшли до околиць Богданівки (на північний захід від Бахмута).

Українське джерело заявило, що українські війська відступили з деяких позицій біля залізниці біля Кліщіївки.

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої відбулися на північний захід та південний захід від Бахмута біля Андріївки.

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої відбулися на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки, Новокалинового та Степового та на південний захід від Авдіївки в районі Сєверного, Первомайського та Невельського.

Російські війська трохи просунулися на південний захід від Донецька. Відео з геолокацією, опубліковане 22 грудня, показує, що російські війська трохи просунулися на південний схід від Новомихайлівки.

"Південна вісь"

В ISW виявили, що 23 грудня російські війська безуспішно атакували на захід від Старомайорського (на південь від Великої Новосілки), але підтверджених змін на лінії фронту в районі кордону Донецької та Запорізької областей не було.

Українські війська зберегли свої позиції в районі Кринок Херсонської області: карти ISW

23 грудня російські та українські війська продовжували позиційні бої в районі Роботиного, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Повідомляється, що російські війська атакували вздовж лінії Копані-Роботине-Новопрокоповка-Вербове на південь та схід від Роботиного, а також атакували в районі Новопокровки (на північний схід від Роботиного).

Нещодавно російські війська трохи просунулися на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Відео з геолокацією, опубліковане 23 грудня, показує, що російські війська просунулися у західній частині Кринок на східному березі.

Українські війська зберегли свої позиції у районі Кринок, де продовжуються позиційні бої.

Українські війська зберегли свої позиції в районі Кринок Херсонської області: карти ISW

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