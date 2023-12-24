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Ситуація на фронті сьогодні 24 грудня

Київ, Неділя 24 грудня 2023 06:59
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Ситуація на фронті сьогодні 24 грудня Фото: ситуація на фронті сьогодні 24 грудня (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Українські військові відбили 17 атак противника на Куп'янському напрямку, виснажують ворога на Херсонському напрямку. Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Російські обстріли

Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 34 авіаційних удари, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали:

  • Леонівка, Червоний Хутір Чернігівської області;
  • Синьківка Харківської області;
  • Серебрянське лісництво Луганської області;
  • Георгіївка та Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 17 атак ворога в районі Синьківки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак противника біля населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат.

Сили оборони відбили 25 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 15 атак поблизу Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 4 атаки.

На Шахтарському напрямку загарбники наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки противника в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Наступ ЗСУ

На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій.

Так, протягом минулої доби противник здійснив 17 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та відступив.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 18 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 зенітно-ракетних комплексах противника. Також, протиповітряною обороною знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 2 розвідувальних БпЛА ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, радіолокаційну станцію, 2 артилерійські засоби, 3 склади боєприпасів та пункт управління противника.

Нагадаємо, що загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 352 390 військових.

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