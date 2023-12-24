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ВСУ уничтожили уже более 353 тысячи оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

Воскресенье 24 декабря 2023 07:57
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ВСУ уничтожили уже более 353 тысячи оккупантов: Генштаб обновил потери РФ Фото: ВСУ уничтожили уже более 353 тысячи окупантов: Генштаб обновил потери РФ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 23 декабря, украинские военные ликвидировали еще 800 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 353190 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 353 190 (+800) человек ликвидировано;
  • танков - 5858 (+4) ед.;
  • боевых бронированных машин - 10888 (+17) ед.;
  • артиллерийских систем - 8314 (+28) ед.;
  • РСЗО - 932 (+0) ед.;
  • средства ПВО - 611 (+0) ед.;
  • самолетов - 327 (+0) ед.;
  • вертолетов - 324 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6404 (+20) ед.;
  • крылатые ракеты - 1614 (+1) ед.;
  • корабли/катера - 22 (+0) ед.;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11022 (+27) ед.;
  • специальная техника - 1229 (+6) ед.

ВСУ уничтожили уже более 353 тысячи оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

Фото: потери врага по состоянию на 24.12 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), наши военные продолжали позиционные бои на Купянском направлении, в районе Роботиного Запорожской области и сохранили свои позиции в районе Крынок Херсонской области.

Тем временем террористы намеренно используют химическое оружие в районе Крынок. "Воины" 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота РФ открыто кичатся таким "радикальным изменением тактики".

Все подробности ситуации на фронте можно прочитать по ссылке.

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