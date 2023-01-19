ЗСУ знищили ворожу техніку та особовий склад противника на Кінбурнській косі

"Ми продовжуємо бойове відпрацювання по тих позиціях, які ворог час від часу там займає, щоб атакувати Очаківський напрямок. Наша робота досить результативна", - йдеться у заяві.

Гуменюк пояснила, що ЗСУ знищили автомобільну техніку окупантів та до 10 росіян.

"Це говорить про те, що спокою їм там немає", - додала Гуменюк.

Російські окупанти мають сухопутний коридор, вони можуть заміняти сили, які перекидають з лівобережної частини Херсонської області. Саме тому ворог може завдавати ударів по Очаківській і Куцурубській громаді.