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Кінбурнська коса: що там відбувається і чим ускладнюється її звільнення

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Миколаївська область, П'ятниця 13 січня 2023 09:34
Кінбурнська коса: що там відбувається і чим ускладнюється її звільнення Фото: Наталія Гуменюк (facebook.comnatusya.humenyuk)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові продовжують бойову роботу зі звільнення Кінбурнської коси, але вона ускладнюється, зокрема, погодними умовами. Тим часом росіяни намагаються звідти вести вогонь, але їм постійно заважає наша контрбатарейна робота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Оперативна ситуація полягає в тому, що ворог час від часу виїжджає на позиції, звідки проводить обстріли протилежного берега, але залишатися йому там постійно заважає наша контрбатарейна робота. І саме тому ця робота ще не закінчена, оскільки складні погодні умови… Тому очаківцям і мешканцям Куцурубськохї громади треба бути дуже уважними і дослухатися до сигналів повітряної тривоги", - зазначила Гуменюк.

Вона пояснила, що Кінбурнська коса має географічну особливість. Оскільки це намив в більшості піщаний, тому населені пункти там - це "місця, де ворогу більш менш зручно розташовуватися".

"Саме тому вони намагаються ці населені пункти використовувати як пункти свого базування. Ми все ж таки продовжуємо свою роботу, і вона ускладнена тим, що ми не маємо абсолютної інформації про наявність там мирних мешканців, хоча знаємо, що окупанти намагалися їх вивезти", - каже Гуменюк.

Вона підкреслила, знаходитися на косі постійно окупанти не можуть, тому що українські бійці постійно працюють по них у відповідь.

"І вони тільки можуть час від часу підтягувати озброєння для проведення бойової роботи і негайно ретируютсья на Лівобережжя, з яким суходолом поєднана Кінбурнська коса", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кінбурнська коса наразі більше знаходиться під контролем окупантів, а щодо херсонських островів, то постійного контролю однієї зі сторін над ними немає.

Додамо, раніше глава Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснював, чому звільнення Кінбурнської коси від окупантів є важливим.

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