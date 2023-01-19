ВСУ уничтожили вражескую технику и личный состав противника на Кинбурнской косе

"Мы продолжаем боевую отработку по тем позициям, которые враг время от времени там занимает, чтобы атаковать Очаковское направление. Наша работа достаточно результативна", - говорится в заявлении.

Гуменюк объяснила, что ВСУ уничтожили автомобильную технику оккупантов и до 10 россиян.

"Это говорит о том, что покоя им там нет", – добавила Гуменюк.

Российские оккупанты имеют сухопутный коридор, они могут заменять силы, которые перебрасывают с левобережной части Херсонской области. Именно поэтому враг может наносить удары по Очаковской и Куцурубской громадам.