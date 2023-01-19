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ВСУ уничтожили вражескую технику и личный состав противника на Кинбурнской косе

Фото: ВСУ уничтожили вражескую технику и личный состав на Кинбурнской косе (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 18 января, Вооруженные силы Украины нанесли удар по позициям оккупантов на Кинбурнской косе (Николаевская область) и ликвидировали часть личного состава РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Мы продолжаем боевую отработку по тем позициям, которые враг время от времени там занимает, чтобы атаковать Очаковское направление. Наша работа достаточно результативна", - говорится в заявлении.

Гуменюк объяснила, что ВСУ уничтожили автомобильную технику оккупантов и до 10 россиян.

"Это говорит о том, что покоя им там нет", – добавила Гуменюк.

Российские оккупанты имеют сухопутный коридор, они могут заменять силы, которые перебрасывают с левобережной части Херсонской области. Именно поэтому враг может наносить удары по Очаковской и Куцурубской громадам.

Напомним, что ни одна из сторон не имеет абсолютного контроля над Кинбурнской косой и островами вблизи Херсона. Боевая работа продолжается.

Украинские военные продолжают боевую работу по освобождению Кинбурнской косы, но она усложняется, в частности, погодными условиями. Между тем, россияне пытаются оттуда вести огонь, но им постоянно мешает наша контрбатарейная работа.

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