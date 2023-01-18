Українські військові знищили групу "вагнерівців" у Соледарі (відео)

Українські захисники за допомогою артилерії знищили окупантів з ПВК "Вагнер" у Соледарі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Сухопутні війська ЗСУ .

Точна кількість поранених та загиблих загарбників поки невідома.

Наші військові двічі вдарили по будівлі з росіянами, а після того, як поранені окупанти намагалися покинути свій притулок - відкрили вогонь ще раз.

Українські бійці з 43 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила зафіксували групу з 20 російських загарбників у Соледарі. Окупанти намагалися заховатися від вогню ЗСУ у невеликому сараї, проте безуспішно.

Нагадаємо, росіяни намагалися штурмом атакувати передові позиції ЗСУ у районі Бахмута, але наші бійці змогли відбити ворожу атаку та нанесли ворогу значних втрат.

До того ж, нещодавно українські захисники з артилерії знищили росіян у лісосмузі Донецької області.

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