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Українські військові знищили групу "вагнерівців" у Соледарі (відео)

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Середа 18 січня 2023 18:00
Українські військові знищили групу "вагнерівців" у Соледарі (відео) Фото: українські військові знищили групу "вагнерівців" у Соледарі (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники за допомогою артилерії знищили окупантів з ПВК "Вагнер" у Соледарі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

Українські бійці з 43 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила зафіксували групу з 20 російських загарбників у Соледарі. Окупанти намагалися заховатися від вогню ЗСУ у невеликому сараї, проте безуспішно.

Наші військові двічі вдарили по будівлі з росіянами, а після того, як поранені окупанти намагалися покинути свій притулок - відкрили вогонь ще раз.

Точна кількість поранених та загиблих загарбників поки невідома.

Нагадаємо, росіяни намагалися штурмом атакувати передові позиції ЗСУ у районі Бахмута, але наші бійці змогли відбити ворожу атаку та нанесли ворогу значних втрат.

До того ж, нещодавно українські захисники з артилерії знищили росіян у лісосмузі Донецької області.

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