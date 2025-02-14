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ЗСУ знищили ворожий опорний пункт у Курській області, звідки запускали дрони по Україні, - Генштаб

Україна, П'ятниця 14 лютого 2025 20:51
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ЗСУ знищили ворожий опорний пункт у Курській області, звідки запускали дрони по Україні, - Генштаб Фото: ЗСУ знищили ворожий опорний пункт у Курській області (facebook.com NGUmainpage)
Автор: Каріна Левицька

Військові Збройних сил України знищили ворожий опорний пункт у Курській області. Звідти окупанти запускали дрони по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

За даними генштабу, учора, 13 лютого, Повітряні сили Збройних сил України завдали високоточного удару по ворожому військовому об’єкту поблизу села Єлизаветівка Курської області.

В результаті удару було знищено взводний опорний пункт 28 стрілецького батальйону 60 окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, який використовувався для запуску дронів, які атакували українських захисників у Сумській області.

Цей удар став частиною системних заходів Збройних Сил України, спрямованих на нейтралізацію загроз та ослаблення військового потенціалу противника.

"Ворог повинен усвідомити: будь-яка агресія проти України матиме невідворотні наслідки. Збройні Сили України готові рішуче переслідувати та ліквідовувати всі ворожі формування, які загрожують безпеці нашої держави", - наголосили військові.

Повітряні атаки Росії

Зауважимо, що цієї ночі російські оккупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У багатьох областях працювали сили ППО.

Нагадаємо, що вдень 13 лютого росіяни обстріляли ударними дронами житловий сектор міста Суми.

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