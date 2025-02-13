Росіяни завдали удару по Сумах: дрони спрямували на будинки

Російська армія у четвер, 13 лютого, атакувала місто Суми. Ворог направив дрони на житловий сектор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

За даними ОВА, цієї ночі у небі над Сумською область зенітники збили вісім ворожих дронів. З початку року підрозділами ППО в області вже знищено 390 російських безпілотників.

Як зазначила Сумська ОВА, росіяни спрямували дрони на приватний житловий сектор. Наслідки атаки росіян уточнюються. Фото: росіяни атакували Суми (t.me/Sumy_news_ODA)

"Сьогодні, 13 лютого, вранці ворог здійснив авіаційний удар по обласному центру Сумської області, застосувавши безпілотні літальні апарати", - йдеться у повідомленні.

Обстріли України

Цієї ночі ворожі війська знову атакували Україну дронами. Рух ворожих безпілотників фіксували у Сумській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Донецькій та Херсонській областях.

У Військово-морських силах повідомили, що воїни збили 11 ворожих дронів-камікадзе типу "Шахед".

Нагадаємо, що вчора, 12 лютого, окупанти завдали комбінованого удару по Україні. Над Києвом збили шість балістичних ракет, також був атакований Кривий Ріг.

У Чернігівській та Миколаївській області під удар потрапили об'єкти інфраструктури.

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