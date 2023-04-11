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ЗСУ знищили ворожий міномет разом із боєкомплектом (відео)

Фото: ЗСУ знищили ворожий міномет (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові виявили позиції російського міномета та атакували їх. Внаслідок цього захисникам вдалося знищити ворожу ціль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗС України.

"Знищення російського міномета разом із БК", - йдеться у повідомленні.

Військові пояснили, що їм вдалося знищити 120-мм міномет 2Б11.

Зазначається, що це результат роботи бійців 54-тої окремої механізованої бригади ЗСУ.

Нагадаємо, що військові Сил спеціальних операцій показали бойову роботу неподалік окупованого Донецька. Захисники знищили позицію російської гармати.

Бійці 73 морського центру спеціальних операцій показали кадри знищення ворожого танка разом з окупантами.

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