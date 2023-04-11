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ВСУ уничтожили вражеский миномет вместе с боекомплектом (видео)

Фото: ВСУ уничтожили вражеский миномет (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные обнаружили позиции российского миномета и атаковали их. В результате этого защитникам удалось уничтожить вражескую цель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВС Украины.

"Уничтожение российского миномета вместе с БК", - говорится в сообщении.

Военные объяснили, что им удалось уничтожить 120-мм миномет 2Б11.

Отмечается, что это результат работы бойцов 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Напомним, что военные Сил специальных операций показали боевую работу недалеко от оккупированного Донецка. Защитники уничтожили позицию российской пушки.

Бойцы 73 морского центра специальных операций показали кадры уничтожения вражеского танка вместе с оккупантами.

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