ЗСУ знищили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби "Палантин" (відео)

"Воїни знищили комплекс РЕБ "Палантин", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити виявлений ворожий комплекс та подальший удар по ньому. Після цього над ним зафіксували скупчення диму.

Зазначається, що це результат роботи 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Палантин

Російський комплекс радіоелектронної боротьби. Вступив на озброєння російської армії у квітні 2019 року. "Палантин" є мобільним комплексом радіоелектронної боротьби оперативно-тактичного рівня. Комплекс завершив військові випробування та надійшов на озброєння до Західного військового округу РФ.