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ЗСУ знищили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби "Палантин" (відео)

Фото: комплекс радіоелектронної боротьби "Палантин" (рос змі)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові виявили та знищили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби "Палантин".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.

"Воїни знищили комплекс РЕБ "Палантин", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити виявлений ворожий комплекс та подальший удар по ньому. Після цього над ним зафіксували скупчення диму.

Зазначається, що це результат роботи 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Палантин

Російський комплекс радіоелектронної боротьби. Вступив на озброєння російської армії у квітні 2019 року. "Палантин" є мобільним комплексом радіоелектронної боротьби оперативно-тактичного рівня. Комплекс завершив військові випробування та надійшов на озброєння до Західного військового округу РФ.

Нагадаємо, що Збройні сили України виявили ворожу артилерійську установку "Гіацинт" у Запорізькій області та знищили її.

Українські військові виявили ворожу колону техніки, яка рухалась у полі та завдали по ній ударів.

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