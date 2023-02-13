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Українські військові знищили ворожий "Гіацинт" у Запорізькій області (відео)

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Запорізька область, Понеділок 13 лютого 2023 22:35
Українські військові знищили ворожий "Гіацинт" у Запорізькій області (відео) Фото: Українські військові знищили ворожий "Гіацинт" у Запорізькій області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України виявили ворожу артилерійську установку "Гіацинт" у Запорізькій області та знищили її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео від DeepState, яке опублікував Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

"Завершувати понеділок треба красиво", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворожий "Гіацинт" було виявлено та знищено біля окупованого Мирного у Запорізькій області.

Це результат роботи військовослужбовців 44-ї окремої артилерійської бригади імені Данила Апостола.

Нагадаємо, раніше військові з 93-ї ОМБр Холодний Яр показали знищення окупантів на Бахмутському напрямку.

До того ж, РБК-Україна повідомляло, що у районі Бахмуту українські бійці знищили чотири піхотні групи росіян та "приземлили" ворожий дрон.

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