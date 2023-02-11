Українські військові розбили ворожу колону техніки під Бахмутом (відео)

Українські військові виявили ворожу колону техніки, яка рухалась у полі та завдали по ній ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.

"Воїни нищать окупантів у районі Бахмуту", - йдеться у повідомленні. У Сухопутних військах зазначають, що це результат роботи 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Проте DeepState повідомляє, що знищення колони сталося біля Зеленого Гаю, що у Запорізькій області.