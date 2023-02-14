ВСУ уничтожили вражеский комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин" (видео)

"Воины уничтожили комплекс РЭБ "Палантин", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть обнаруженный вражеский комплекс и последующий удар по нему. После этого над ним зафиксировали скопление дыма.

Отмечается, что это результат работы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Палантин

Российский комплекс радиоэлектронной борьбы. Вступил на вооружение российской армии в апреле 2019 года. Палантин является мобильным комплексом радиоэлектронной борьбы оперативно-тактического уровня. Комплекс завершил военные испытания и поступил на вооружение в Западный военный округ РФ.