ВСУ уничтожили вражеский комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин" (видео)

Украинские военные обнаружили и уничтожили вражеский комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.
"Воины уничтожили комплекс РЭБ "Палантин", - говорится в сообщении.
На видео можно увидеть обнаруженный вражеский комплекс и последующий удар по нему. После этого над ним зафиксировали скопление дыма.
Отмечается, что это результат работы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.
Российский комплекс радиоэлектронной борьбы. Вступил на вооружение российской армии в апреле 2019 года. Палантин является мобильным комплексом радиоэлектронной борьбы оперативно-тактического уровня. Комплекс завершил военные испытания и поступил на вооружение в Западный военный округ РФ.
Напомним, что Вооруженные силы Украины обнаружили вражескую артиллерийскую установку "Гиацинт" в Запорожской области и уничтожили ее.
Украинские военные обнаружили вражескую колонну техники, которая двигалась в поле и нанесли по ней удары.
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