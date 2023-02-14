ua ru
Вт, 14 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ знищили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби "Палантин" (відео)

Новость на русском →
Україна, Вівторок 14 лютого 2023 15:55
ЗСУ знищили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби "Палантин" (відео) Фото: комплекс радіоелектронної боротьби "Палантин" (рос змі)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові виявили та знищили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби "Палантин".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.

"Воїни знищили комплекс РЕБ "Палантин", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити виявлений ворожий комплекс та подальший удар по ньому. Після цього над ним зафіксували скупчення диму.

Зазначається, що це результат роботи 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Палантин

Російський комплекс радіоелектронної боротьби. Вступив на озброєння російської армії у квітні 2019 року. "Палантин" є мобільним комплексом радіоелектронної боротьби оперативно-тактичного рівня. Комплекс завершив військові випробування та надійшов на озброєння до Західного військового округу РФ.

Нагадаємо, що Збройні сили України виявили ворожу артилерійську установку "Гіацинт" у Запорізькій області та знищили її.

Українські військові виявили ворожу колону техніки, яка рухалась у полі та завдали по ній ударів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
Рамштайн-9: чого чекати Україні від чергової зустрічі союзників
Рамштайн-9: чого чекати Україні від чергової зустрічі союзників
DAILY
Приціл на нову програму. Чого чекати від переговорів України з МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Приціл на нову програму. Чого чекати від переговорів України з МВФ