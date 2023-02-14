ЗСУ знищили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби "Палантин" (відео)
Українські військові виявили та знищили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби "Палантин".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.
"Воїни знищили комплекс РЕБ "Палантин", - йдеться у повідомленні.
На відео можна побачити виявлений ворожий комплекс та подальший удар по ньому. Після цього над ним зафіксували скупчення диму.
Зазначається, що це результат роботи 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.
Палантин
Російський комплекс радіоелектронної боротьби. Вступив на озброєння російської армії у квітні 2019 року. "Палантин" є мобільним комплексом радіоелектронної боротьби оперативно-тактичного рівня. Комплекс завершив військові випробування та надійшов на озброєння до Західного військового округу РФ.
Нагадаємо, що Збройні сили України виявили ворожу артилерійську установку "Гіацинт" у Запорізькій області та знищили її.
Українські військові виявили ворожу колону техніки, яка рухалась у полі та завдали по ній ударів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.