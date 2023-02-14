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ВСУ уничтожили вражеский комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин" (видео)

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Украина, Вторник 14 февраля 2023 15:55
ВСУ уничтожили вражеский комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин" (видео) Фото: комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин" (россми)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные обнаружили и уничтожили вражеский комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.

"Воины уничтожили комплекс РЭБ "Палантин", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть обнаруженный вражеский комплекс и последующий удар по нему. После этого над ним зафиксировали скопление дыма.

Отмечается, что это результат работы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Палантин

Российский комплекс радиоэлектронной борьбы. Вступил на вооружение российской армии в апреле 2019 года. Палантин является мобильным комплексом радиоэлектронной борьбы оперативно-тактического уровня. Комплекс завершил военные испытания и поступил на вооружение в Западный военный округ РФ.

Напомним, что Вооруженные силы Украины обнаружили вражескую артиллерийскую установку "Гиацинт" в Запорожской области и уничтожили ее.

Украинские военные обнаружили вражескую колонну техники, которая двигалась в поле и нанесли по ней удары.

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