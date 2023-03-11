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ВСУ уничтожили вражеский беспилотник "Орлан-10", - Генштаб

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Суббота 11 марта 2023 06:50
ВСУ уничтожили вражеский беспилотник "Орлан-10", - Генштаб Фото: ВСУ уничтожили вражеский беспилотник "Орлан-10" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов и удары по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили 5 районов сосредоточения личного состава противника, 1 средство противовоздушной обороны и склад боеприпасов врага.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник, 6 марта, в районе Бахмута Донецкой области бойцы Нацгвардии из бригады "Спартан" сбили российский штурмовик СУ-25.

Также мы писали, что украинские зенитчики уничтожили российский бомбардировщик Су-34 возле временно оккупированного Енакиево.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинские десантники недавно сбили засекреченный российский разведывательный беспилотный авиационный комплекс "Картограф".

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