ЗСУ знищили важливий об'єкт росіян: Генштаб оновив дані про ситуацію на напрямках

Ворожі обстріли

Противник завдав по позиціях ЗСУ та населених пунктах двох ракетних ударів та 100 авіаційних ударів, скинувши 206 керованих бомб.

Крім цього зафіксовано 4 553 обстріли, з них 118 - із реактивних систем залпового вогню. Дронів-камікадзе було понад 6 тисяч.

Під авіаудари потрапили населені пункти Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Відповідь агресору

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу РФ, озброєння та військову техніку, один пункт управління дронами, шість артилерійських засобів та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два бойові зіткнення. Ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинув 29 керованих бомб, здійснив 228 обстрілів, зокрема 20 - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 15 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Кам’янки та в напрямку Колодязного, Бологівки, Кутьківки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Богуславка та в напрямку Курилівки й Борової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Дерилове, Рідкодуб, Торське, Колодязі, Зарічне та в напрямках населених пунктів Дружелюбівка та Лиман.

На Слов’янському напрямку українські воїни минулої доби відбили чотири ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах населених пунктів Серебрянка, Ямпіль та в напрямку Званівки.

На Краматорському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки у районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр, Полтавка та в напрямку Костянтинівки, Степанівки й Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Володимирівка, Дорожнє, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Покровськ, Звірове, Котлине, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямку Мирнограда, Новопавлівки, Білицького й Балагану.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 33 атаки поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новохатське, Січневе, Соснівка, Вербове, Вороне, Новомиколаївка, Іванівка, Олександроград та Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Полтавка та Малинівка.

На Оріхівському напрямку противник здійснив одну невдалу наступальну дію в районі Степового.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили три атаки окупантів.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.