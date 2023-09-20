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ЗСУ знищили три ворожі БМП і майже 60 окупантів на Лимано-Куп'янському напрямку

Україна, Середа 20 вересня 2023 16:32
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ЗСУ знищили три ворожі БМП і майже 60 окупантів на Лимано-Куп'янському напрямку Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові продовжують знищувати ворога на Лиманському та Куп'янському напрямках. За останню добу вдалося ліквідувати 58 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Іллю Євлаша.

"На Лимано-Куп'янському напрямку росіяни сконцентрували понад 110 тисяч осіб особового складу. При втратах проводять перекидання додаткових бригад", - йдеться у заяві.

За його словами, це не призводить ані до яких їхніх успіхів. Щодня наші військові знищують там артилерійські розрахунки загарбників.

Яких втрат зазнали росіяни

За минулу добу ліквідовано 58 окупантів. Євлаш повідомив, що також вдалося знищити три БМП, шість мінометів різних калібрів та гаубиці Д-20 та Д-30.

Також росіяни втратили техніку для підвозу військових та боєприпасів, а також декілька складів з боєприпасами.

ЗСУ знищують техніку ворога та особовий склад

Сьогодні повідомлялось, що за минулу добу українські бійці на Таврійському напрямку ліквідували понад 300 окупантів та 48 одиниць військової техніки росіян.

Також бійці спецпідрозділу "А" за допомогою FPV-дронів знищили в Херсонській області три човни, на борту яких знаходилися російські окупанти.

Видання Newsweek повідомило, що Україна знищує на друзки російські ЗРК С-400, якими вихвалявся Кремль. Це болюча та дорога втрата для Росії.

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