ЗСУ знищили на Таврійському напрямку майже 50 одиниць техніки росіян: яка ситуація

Протягом минулої доби, 28 лютого, втрати російських терористів на Таврійському напрямку склали 431 особу. Також наші воїни знищили 47 одиниць ворожої техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
Протягом доби ворог:
Авдіївський напрямок
Військові відбили 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.
Новопавлівський напрямок
Сили оборони відбили 38 атак в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області.
Оріхівський напрямок
Наші військові відбили 1 атаку в районі східніше Роботиного Запорізької області.
Досягнення наших військових
Втрати росіян склали 431 особу. Сили оборони знищили 47 одиниць техніки росіян, зокрема:
"Сили оборони України знищили ще один важливий об’єкт ворога. Нейтралізовано або знищено 339 БпЛА різних типів", - пише пресслужба.
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 28 лютого, українські воїни ліквідували ще 1150 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 413 760 військових.
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