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ЗСУ знищили на Таврійському напрямку майже 50 одиниць техніки росіян: яка ситуація

Фото: ЗСУ знищили на Таврійському напрямку майже 50 одиниць техніки росіян (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 28 лютого, втрати російських терористів на Таврійському напрямку склали 431 особу. Також наші воїни знищили 47 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: 

  • завдав 57 авіаударів, 4 ракетних удари;
  • провів 64 бойових зіткнення;
  • здійснив 1072 артобстріли.

Авдіївський напрямок 

Військові відбили 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

Новопавлівський напрямок

Сили оборони відбили 38 атак в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області. 

Оріхівський напрямок

Наші військові відбили 1 атаку в районі східніше Роботиного Запорізької області.

Досягнення наших військових 

Втрати росіян склали 431 особу. Сили оборони знищили 47 одиниць техніки росіян, зокрема: 

  • 10 танків;
  • 22 ББМ;
  • 7 артсистем;
  • 7 автомобілів.

"Сили оборони України знищили ще один важливий об’єкт ворога. Нейтралізовано або знищено 339 БпЛА різних типів", - пише пресслужба. 

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 28 лютого, українські воїни ліквідували ще 1150 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 413 760 військових.

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