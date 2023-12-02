UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ знищили на Таврійському напрямку майже 500 окупантів, ворог зменшив кількість атак

Фото: ЗСУ знищили на Таврійському напрямку майже 500 окупантів, ворог зменшив кількість атак (Getty Images))
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 1 грудня, наші військові знищили ще 495 терористів на Таврійському напрямку. Ворог зменшив кількість атак, у тому ж числі біля Авдіївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби росіяни: 

  • завдали 4 авіаудари; 
  • провели 34 бойових зіткнень; 
  • здійснили 648 артобстрілів. 

"Наразі тривають бої. Загалом в операційній зоні ОСУВ "Таврія" й зокрема біля Авдіївки ворог майже в півтора раза зменшив кількість атак у порівнянні з попередньою добою. Одна з причин, це дуже великі втрати ворога", - розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону. 

Як пояснив Штупун, зменшення атак може бути пов'язаним з необхідністю у ворога:

  • перегрупування; 
  • підвезення боєприпасів; 
  • поповнення втрат.  

Авдіївський напрямок 

Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 21 атаку.

Мар'їнський напрямок

Ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Новомихайлівки Донецької області.

Шахтарський напрямок 

Ворог наступальних дій не вів. 

Запорізький напрямок

Ворог 8 разів безуспішно вів наступальні (штурмові) дій щодо відновлення втраченого положення в районах Роботиного Запорізької області, а також вів безуспішні штурмові дії в районі західніше Вербового Запорізької області, де наші захисники та захисниці відбили ще 4 атаки.

Досягнення наших воїнів 

Українські військові продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

Втрати ворога склали 495 осіб. Також було знищено 8 одиниць техніки, зокрема:

  • 4 ББМ; 
  • 2 БпЛА; 
  • 2 автомобілі. 

"Ще 13 одиниць техніки ворога пошкоджено", - пише пресслужба. 

Ситуація на фронті 

Російські терористи розпочали активний штурм Авдіївки ще в жовтні. В ході наступальної операції росіяни зазнають величезних втрат, втім, продовжують атаки, вводячи в бій нові підрозділи. Тим часом руйнування в Авдіївці перевищили за своїм масштабом Бахмут.

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), російське військове та офіційне керівництво навмисно називає наступальні потуги терористів в Авдіївці "активною обороною", аби приховати відсутність будь-якого прогресу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська Федерація