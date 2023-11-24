Гірше, ніж Бахмут: окупанти не полишають спроб захопити зруйновану Авдіївку
Руйнування в Авдіївці перевищили за своїм масштабом Бахмут. Наразі окупанти кидають значні сили, щоб захопити українське місто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі національного телемарафону.
Відповідаючи на запитання, Барабаш підкреслив, що в контексті руйнувань наразі Авдіївка виглядає набагато гірше у порівнянні з Бахмутом.
"На жаль, Авдіївка вже з вигляду наближається до Мар'їнки. Нагадаю, що Мар'їнка - це населений пункт, який в принципі вже не існує. Він уже стертий до фундаменту. Жодної вцілілої будівлі чи напівбудівлі там немає. Ну, а Авдіївка наближається до цього", - поінформував Барабаш.
За його словами, кожного дня ворог б'є по місту ствольною артилерією, наносячи десятки масованих обстрілів.
"Від 8-10, а іноді й до 20, а буває й до 30 авіабомбових ударів відбувається. Це суто по місту", - окреслив ситуацію начальник Авдіївської МВА.
Барабаш зазначив, що якщо говорити про удари по позиціях, то мова може йти й про сотні. Наразі ж ворог спрямовує дійсно великі сили, щоб взяти Авдіївку.
Ситуація у районі Авдіївки
Варто зазначити, на початку жовтня окупанти активізували наступ у районі Авдіївки. Він став наймасштабнішим з 2014 року. Головна їх мета - оточити, а тоді і захопити "ворота до Донецька".
За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, за місяць, коли окупанти активізувалися біля Авдіївки, Росія втратила близько 10 тисяч солдатів на цьому напрямку.
Зокрема у матеріалі РБК-Україна, зазначалось, що окупанти під Авдіївкою можуть зробити ставку на нову тактику. Причиною цього стали величезні втрати ворога на цьому напрямку.
Також на днях стало відомо, що в районі міста російські війська кинули вперед декілька механізованих колон з броньованою технікою. Однак наступ не вдався, внаслідок чого було знищено майже 80% ворожої техніки
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